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برلمان

وكيل موازنة البرلمان: قانون إنهاء المنازعات فرصة ثانية أمام الممولين لتسوية حساباتهم مع الضرائب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:21 ص
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي صدر مؤخرًا من مجلس النواب يساهم في تحصيل المتأخرات وإنهاء ملفات الضرائب أمام القضاء.

واشار سالم فى بيان صحفى له إلي ان قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى صدَّق عليه، الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستهدف سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.

وتابع: ووفقًا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

كما أوضح  أن هذا القانون يصنع فرصة أمام الممولين لتصحيح اوضاعهم وسداد الضرائب والحصول على نسب خصم تساهم في إعادة تدوير نشاطهم.
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