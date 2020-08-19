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محافظات

تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمنطقة البعيرات علي مساحة فدان و4 قراريط، و15 سهما. 


شارك في الحملة كل من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.
تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
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