تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.

وتنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية،

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمنطقة البعيرات علي مساحة فدان و4 قراريط، و15 سهما.