تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة رئيس المدينة العميد علاء عبد الجابر.
يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات بمنطقة البعيرات علي مساحة فدان و4 قراريط، و15 سهما.
شارك في الحملة كل من حجازى النحاس، ومصطفى جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة.