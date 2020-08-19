رغم مخاوف الموجة الثانية لكورونا.. وزير الصحة البريطاني: حكومتنا لا تفكر في التوسع باستخدام أغطية الوجه

يعملون مع سلطات مطار هيثرو لإيجاد طريقة لاختبار فيروس كورونا لتقليل فترة الحجر الصحي على الوافدين. أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن وزراء الحكومة لا يفكرون في التوسع في استخدام أغطية الوجه، و





وقال هانكوك في تصريحات اليوم الأربعاء، لـ شبكة سكاي نيوز البريطانية: "نحن نعمل مع مطار هيثرو ومطارات أخرى في هذا المشروع،

والتحدي هو أن الفيروس يمكن أن يحتضن داخل جسمك دون أن يتقدم، وبالتالي بدون أن يكون الاختبار إيجابيًا حتى لو كنت مصابًا به، يكمن التحدي في كيفية إجراء هذا الاختبار بطريقة يمكننا من خلالها أن نثق بما يكفي لإطلاق الحجر الصحي".





وأضاف "لكنه بالتأكيد مشروع نعمل معه في هيثرو لأنني أفهم بوضوح تأثير الحجر الصحي في حياة الكثير من الناس، إنه ليس شيئًا يرغب أي شخص في القيام به، لذا آمل أن يؤتي هذا المشروع ثماره".



