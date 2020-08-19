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مرأة

كوب من هذا الخليط يعالج مغص البطن

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:11 ص
علاج مغص البطن
علاج مغص البطن
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة مغص البطن، نتيجة لعددة أسباب أبرزها سوء التغذية. 

كشف موقع mediacl news today، عن مدى فاعلية هذا المشروب فى علاج مغص البطن.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل الألم وتشنجات العضلات والتقلصات.

يعتبر ماء جوز الهند مفيدًا أيضًا لإعادة الترطيب وهو خيار أفضل من معظم المشروبات الرياضية لأنه منخفض السعرات الحرارية والسكر والحموضة.

تناول ما يصل إلى كوبين من ماء جوز الهند ببطء كل ​​4-6 ساعات يمكن أن يخفف من أعراض اضطراب المعدة.

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