مصر مليئة بالكنوز ... داليا أيمن: أكثر من 4 آلاف نوع من الشعب المرجانية في البحر الأحمر .. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن مصر تشتهر بوجود أماكن كثيرة للغوص وشواطئ لا يوجد مثيلها فى كافة دول العالم.





وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد خلال تقديمها حلقة اليوم الأربعاء، إلى أن مجلة دايف ترافيل البريطانية اختارت إلى أن تصنيف أندونيسيا المرتبة الأولى والدولة المنافس لها مصر خاصة مع احتلال الأخيرة المركز الثانى فى أماكن الغوص.





وأضافت أن مجلة دايف ترافيل بريطانيا أن البحر الأحمر يوجد به أكثر من 4 آلاف نوع من الشعب المرجانية المختلفة ومئات الأنواع من الأسماك حيث يبلغ 20% منها مستوطن فى البحر الأحمر بالإضافة لصناعة الغوص الراسخة.





وطالبت داليا أيمن، المواطنين بالفخر الدائم بمصر خاصة مع امتلاكها كنوز فى مختلف المجالات والقطاعات والأماكن الأثرية وغيرها من المعالم السياحية الخلابة.





وأكدت أن مصر تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا فى مجال الغوص ويتم تعقيم كامل لبدلات الغوص ب غمرها فى محلول تبييض كلور بتركيز 10%.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



