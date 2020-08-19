بربع جنيه.. علاج فعال لتقلصات البطن والإمساك

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة اضطراب فى المعدة، و التسبب فى تكرار معاناتهم من الامساك،ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها سوء التغذية، و الإقبال على النواشف وعدم تناول الخضروات والسلطة والسوائل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك يمكنك علاج الامساك بأقل التكاليف بربع جنيه فقط.

كشف موقع "healthline" عن طريقة عمل واستخدام وصفة سهلة جدا ورخيصة وفعالة فى تطهير القولون والحد من اضطراباته وعلاج الإمساك، بشكل طبيعي وبدون أضرار ويتمثل العلاج فيما يلي.

- امزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر "يوصى باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا".

- اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون دقائق قليلة، ستشعر فى الأغلب بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.

- كرر الأمر في الصباح وفي المساء، وتأكد من البقاء في المنزل بالقرب من الحمام لفترة من الوقت لأنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات.

_احرصي على تكرار تناول الماء والملح كلما تشعرين بالتقلصات، ثبت علما ان الملخ مطهر طبيعي للمعدة ولكن لا تكثري من تناوله.