AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: «ضمانة» بثلاثة مليارات جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تنفيذًا للقانون الذى صدَّق عليه، مؤخرًا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديم «ضمانة» بثلاثة مليارات جنيه لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تحلية المياه بمناطق «الحمام» بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، على النحو الذى يتسق مع خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة باستخدام أحدث الآليات التكنولوجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت  إلى أن الحكومة تستهدف جذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بهذه المناطق إلى جانب خدمة المشروعات المقامة بها بالفعل، وعلى رأسها الأنشطة السياحية التي تُعد المستفيد الأول من هذه الخدمات.


أشار إلى حرص وزارة المالية على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التي تمت الموافقة عليها بخطة الدولة للتنمية لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمنى المحدد، على النحو الذى يشعر معه المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى.



أضاف أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف استكمال المسيرة التنموية فى مختلف القطاعات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُساعد فى تحسين جودة الحياة، وتلبية متطلبات المصريين فى العيش الكريم، موضحًا أن الموازنة الحالة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٦,٤ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ ١,٣ مليون أسرة.

قال إن الموازنة الحالية تستهدف أيضًا التوسع فى الاستثمارات الحكومية؛ بما يُسهم فى تعزيز جهود التنمية، موضحًا أن العام المالى الحالى يشهد زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المقررة للاستثمارات الحكومية حيث تبلغ ٢٨٠,٧ مليار جنيه، مع زيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة ٢٦,٤٪ عن العام المالى الماضى، على النحو الذى يتسق مع خطة الدولة الرامية لسرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تدعم القطاعات التنموية بـ6.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

الرئيس أنقذنا بـ١٠٠ مليار جنيه.. المالية: فقدنا ١٣٠ مليار جنيه في 3 شهور بسبب كورونا

يبدأ تطبيقها غدا.. كل ما تريد معرفته عن الموازنة العامة للدولة

موازنة البرلمان توافق على ضمان وزارة المالية القابضة لمياه الشرب بـ 3 مليارات جنيه

أبرزها رسوم 100 جنيه على راديو السيارات.. وخصم 1% من رواتب الموظفين.. خطة البرلمان تقر 4 مشروعات بقوانين

النواب يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ترشيحاتنا

بعد تعذيب رجل وزوجته لطفلة تعمل لديهما.. القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحمايتها

فنان يعرض الزواج على زينة مكي في الجيم

هل للزوجة ثواب الصدقة إذا أنفقت في بيتها؟.. دار الإفتاء ترد

لن يدمر الأرض فقط.. العثور على كميات من البلاستيك داخل أعضاء الإنسان

بعد ازمة رمضان صبحي.. عضو المقاصة: بيراميدز المسئول عن أسعار اللاعبين الخيالية وقانون الرئيس الحل الأمثل

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

عاصرت حربين عالميتين وجائحتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ103 وهذه نصيحتها

بـ طاقة إنتاجية مرتفعة.. كريم نجار: نمتلك 3 مصانع لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي