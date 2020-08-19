AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميلاد موسى وإقامة العائلة المقدسة.. محافظ الشرقية يكشف مفاجآت عن صان الحجر وتل بسطة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:15 ص
صان الحجر بالشرقية
صان الحجر بالشرقية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة غنية وبها الكثير من الأماكن الأثرية والتاريخية، ومنها تل بسطة وصان الحجر، وهو واحد من المتاحف المفتوحة، ويضم حوالي نصف الآثار الفرعونية وأخذ منه العديد من المسلات لوضعها في المتحف المصري الكبير.


وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة ما زالت في مرحلة عدم الاكتشاف أو الاستغلال الأمثل لمواردها وآثارها، موضحًا أن المحافظة تقوم بالتعاون مع وزارة الآثار لاستغلال تلك المناطق.


وأكد أن المحافظة من الممكن أن تكون واحدة من أماكن جذب السياح، ولكن إذا تم عمل خدمات بها لهم مثل فندق وعدد من البازارات، لافتًا إلى أن المحافظة بها الكثير من الأماكن المثيرة للجدل، والتي تحتل أهمية تاريخية كبيرة لأن الشرقية هي المكان الذي ولد فيه سيدنا موسى ويقال إن بحر مويس هو البحر الذي ألقى فيه.


وأوضح أن من الأقاويل التي تتردد أيضًا وجود بئر شربت منه العائلة المقدسة أثناء إقامتها فى مصر، وكانت الزقازيق مركزًا دينيًا مهمًا وإحدى عواصم مصر القديمة نظرًا لموقعها على مدخل مصر الشرقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 31 مليون جنيه .. الشرقية تستعد لافتتاح منطقة قناطر التسعة بالزقازيق

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ "نفق عرابى" بالزقازيق ..صور

439 برجا سكنيا.. محافظ الشرقية يحذر من البناء المخالف: مستمرون في إزالة التعديات

قبل افتتاح الرئيس له .. ماذا فعلت الحكومة بميدان التحرير ليصبح متحفا مفتوحا

توفير الكمامات .. محافظ الشرقية: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

مجلس الأهلي يفتتح أكاديمية وبوابة مقر مدينة نصر اليوم

ميلاد موسى وإقامة العائلة المقدسة.. محافظ الشرقية يكشف مفاجآت عن صان الحجر وتل بسطة

حدث ليلاً| استقالة رئيس مالي أبو بكر كيتا بعد احتجازه من متمردين.. تفاصيل صفقة طائرات F-35 للإمارات

وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثان تطوير المعمورة بالإسكندرية وتسوية المنازعات

أرقام وصفقات مرعبة| بيراميدز بمواصفات أوروبية فى الدوري المصري.. وقهر الأهلي والزمالك

النجوم يعلن اقتراب مدير فني برتغالي خلفا لـ محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

عاصرت حربين عالميتين وجائحتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ103 وهذه نصيحتها

بـ طاقة إنتاجية مرتفعة.. كريم نجار: نمتلك 3 مصانع لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي