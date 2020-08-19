تعرف على قواعد تقليل الاغتراب بالجامعات للعام الدراسي الجديد.. فيديو

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، قواعد تقليل الاغتراب التي سيتم تطبيقها للعام الدراسي 2020-2021، لافتا إلى أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.









وقال عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إنه يتم تقديم المناطق للمنطقة "أ" وهى المنطقة التى حصل الطالب على مؤهل شهادته لدخول الجامعة منها، مشيرًا إلى أنه سيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).









وأضاف أنه يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع، بالإضافة إلى أنه يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها، ويكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.









وأوضح أنه يتم التحويل لمرة واحدة فقط وفرصة واحدة من خلال مكتب التنسيق، كما أنه يسمح بالتحويل فى حدود 10% فقط من السعة الاستيعابية للكلية.



