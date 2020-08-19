الإسكان: 81% نسبة تنفيذ 11232 وحدة بـJANNA.. و90% نسبة تنفيذ 4704 وحدات بـ سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة

تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع جنة في المنصوره الجديدة

%81 نسبة تنفيذ المشروع

الانتهاء من 800 متر من أعمال تنفيذ الكورنيش









​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن نسبة تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA"، بمدينة المنصورة الجديدة، بلغت 81%، بينما بلغت نسبة تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، 90%.









وأضاف وزير الإسكان: "جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 60%، والفيلات الكلاسيك 55 %، وبلغت نسبة تنفيذ 58 عمارة (1392 وحدة سكنية) بالإسكان ذى الطابع الساحلي، 45%".





وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 95%.









وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 75% - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وبلغت نسبة التنفيذ 97% - مركز صحى، وبلغت نسبة التنفيذ 55%)، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 50%، وجارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ومحطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 160 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 44%، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 120 ألف م3/يوم – مرحلة أولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.



