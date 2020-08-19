مذكرة توقيف لمدير الجمارك اللبنانى بسبب انفجار مرفأ بيروت يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

وجاءت أهم عناوين الأخبار كالتالى:

إحالة عضو ب حزب الله فى قضية اغتيال الحريرى وتبرئة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة.

متظاهرون سودانيون يطالبون ب " العدالة " فى ذكرى توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية.

وزير الخارجية الإيطالى يزور تونس ويؤكد رفضه بقاء أى مهاجر غير شرعى فى بلاده.

مجلس التعاون الخليجى يحذر من تداعيات خطيرة للتهديدات الإيرانية.

الشرطة الموريتانية تحتجز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد التحقيق معه.

قمة أوروبية استثنائية بسبب التوترات فى بيلاروسيا وتعهد ألمانى بتوسيع العقوبات.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.