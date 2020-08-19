الهجرة النبوية .. كيف رسخت لـ صفة الأمانة

قال مجمع البحوث الإسلامية، أن قيمة الأمانة تبرز في الهجرة المباركة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتأدية الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها حتى وإن عادوه وأخرجوه؛ حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". (جامع الترمذي).





وتابعت البحوث الإسلامية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"، أن الأمانة ليست مقصورة على ذلك فقط فالهجرة في مجملها كانت تأدية لأمانة الدعوة ونشر الدين وغير ذلك من الأمانات الواجبة.



