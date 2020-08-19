الهجرة النبوية .. كيف رسخت لـ صفة الأمانة

قال مجمع البحوث الإسلامية، أن قيمة الأمانة تبرز في الهجرة المباركة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتأدية الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها حتى وإن عادوه وأخرجوه؛ حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". (جامع الترمذي).
وتابعت البحوث الإسلامية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"، أن الأمانة ليست مقصورة على ذلك فقط فالهجرة في مجملها كانت تأدية لأمانة الدعوة ونشر الدين وغير ذلك من الأمانات الواجبة.
ومن جانبه قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إننا تعلمنا الهجرة النبوية الإيثار؛ حيث ضرب الأنصار أروعَ المثل في الإيثار وحب الخير للغير حين آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
وأضاف الأزهر عير صفحته بـ«فيسبوك»، أن الله تعالى أنزل في شأنهم قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة شاهدًا على فضلِهم، ومبيِّنًا لمكانتهم لدى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال عز شأنه: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر:8-9]، وهكذا فليكن المؤمنون.
وأشار إلى أن حدَثَ الهجرةِ النبوية يعلمنا أسمى معاني الحُبِّ، الحبُّ الذي تجسَّد في موقف سيَّدِنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه حينما أرخص عنده كلَّ ماله ليؤثر به الحبيبَ صلى الله عليه وسلم على أهله ونفسه، الحبُّ الذي تجسَّد في موقفه –أيضًا- رضي الله عنه حينما أبكاه فرحًا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الأزهر عير صفحته بـ«فيسبوك»، أن الله تعالى أنزل في شأنهم قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة شاهدًا على فضلِهم، ومبيِّنًا لمكانتهم لدى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال عز شأنه: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر:8-9]، وهكذا فليكن المؤمنون.
وأشار إلى أن حدَثَ الهجرةِ النبوية يعلمنا أسمى معاني الحُبِّ، الحبُّ الذي تجسَّد في موقف سيَّدِنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه حينما أرخص عنده كلَّ ماله ليؤثر به الحبيبَ صلى الله عليه وسلم على أهله ونفسه، الحبُّ الذي تجسَّد في موقفه –أيضًا- رضي الله عنه حينما أبكاه فرحًا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.