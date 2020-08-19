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من خبيرة اقتصادية لـ كاتبة حكايات أطفال.. تجربة مختلفة تكشفها ريهام شندي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:31 ص
الخبيرة الاقتصادية
الخبيرة الاقتصادية ، ريهام شندي
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نورهان رأفت
قالت الخبيرة الاقتصادية، ريهام شندي، على خلفية صياغتها لحكايات أطفال، إن عملها الأساسي يتمحور في تنمية القطاعات الاقتصادية، ولم تكن تفكر في صياغة الحكايات، إلى أن أنجبت أولادها الاثنين.


وأضافت ريهام شندي، عبر سكايب لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الفترة التي قضت فيها إجازتها من عملها، لإعادة تقييم حياتها، أدركت أنها لا تستطيع ترك أولادها لفترات طويلة، نظرا لعدم وجود من يساهم في تربيتهم معاها، ومن هنا تصادف تفرغها لأولادها، أن وجدت في نفسها تلك الموهبة، وبدأت في صياغة حكايات للأطفال.


وأشارت "شندي" إلى أنها اكتشفت أنها مهتمة بأدب الطفل، وهو ما يعتبر مختلفا تماما عن خبرتها الاقتصادية، موضحة أنها فكرت في أن تأتي بمربية لأطفالها، ولكن مع ظروف سفرها لم ترغب في ترك أولادها مع شخص غريب لفترات طويلة.


وأوضحت أن زوجها ألماني وأنها ترغب في أن تنمي اللغة العربية لديهم، حتى لا يفقدوا تلك اللغة، وتستطيع أن تضيف عنصر اللغة في المنزل.


وأكدت أن حياتها فى الغرب أبرزت لها قيمة حواديت الطفل، مشيرة إلى أنها خلال فترة حملها كانت تشتري الكثير من كتب الأطفال وتقرأها.
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