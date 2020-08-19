محافظ الشرقية: توصيل مياه وصرف إلى 25 قرية.. و170 ألف مشترك جديد في خدمة الغاز

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك العديد من المشروعات القومية يجري العمل عليها داخل المحافظة، لافتا إلى أن هناك مشكلة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز في معظم محافظات الوجه البحري.











وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي تقام بمحافظة الشرقية حاليًا تبلغ تكلفتها حوالي 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين جرى الانتهاء من 25 قرية لإدخال الصرف الصحي ومياه الشرب إليها.











وأوضح أنه بانتهاء 2022 سيتم الانتهاء من 45 قرية أخرى، وأشار إلى أن المحافظة لم يكن لديها أي شركات توصيل الغاز والآن أصبح هناك ما يقرب من 5 شركات توصيل غاز.









وذكر أنه مؤخرًا دخل 170 ألف مشترك جديد في خدمة الغاز، وأن المحافظة تحاول التخلص من ظاهرة الباعة الجائلين في كل منطقة مقابل إعطائهم محلات صغيرة لمشروعاتهم.



