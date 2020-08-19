AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: توصيل مياه وصرف إلى 25 قرية.. و170 ألف مشترك جديد في خدمة الغاز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:33 ص
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك العديد من المشروعات القومية يجري العمل عليها داخل المحافظة، لافتا إلى أن هناك مشكلة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز في معظم محافظات الوجه البحري.


وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التي تقام بمحافظة الشرقية حاليًا تبلغ تكلفتها حوالي 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين جرى الانتهاء من 25 قرية لإدخال الصرف الصحي ومياه الشرب إليها.


وأوضح أنه بانتهاء 2022 سيتم الانتهاء من 45 قرية أخرى، وأشار إلى أن المحافظة لم يكن لديها أي شركات توصيل الغاز والآن أصبح هناك ما يقرب من 5 شركات توصيل غاز.


وذكر أنه مؤخرًا دخل 170 ألف مشترك جديد في خدمة الغاز، وأن المحافظة تحاول التخلص من ظاهرة الباعة الجائلين في كل منطقة مقابل إعطائهم محلات صغيرة لمشروعاتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توصيل مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا في الشرقية

ترشيحاتنا

رغم معاناته من عدة إعاقات.. مقتل ابن مصور بيكهام على يد أمه

فيديوجراف.. بعد رحيل طفلة بأيام.. والدتها تشاهدها مرة أخرى

تغييرات بقانون الإقامة الجديد.. الكويت توقف تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

نشرة الفن| سيد رجب يظهر مع حفيده من مارينا.. براد بيت وجينيفر أنيستون يلتقيان على الشاشة بعد 14 عامًا على طلاقهما

النجوم يعلن اقتراب مدير فني برتغالي خلفا لـ محمد صلاح

السبت المقبل صرف رواتب العاملين بالحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

عاصرت حربين عالميتين وجائحتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ103 وهذه نصيحتها

بـ طاقة إنتاجية مرتفعة.. كريم نجار: نمتلك 3 مصانع لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي