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رياضة

مانشستر سيتي ويونايتد يغيبان عن افتتاح الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:37 ص
مانشستر سيتي ضد مانشستر
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، الأربعاء، أنه لن يتعين على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، الظهور في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر المقبل، بعد الوصول إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.


وانتهى موسم مانشستر سيتي عندما خسر 3-1 أمام أولمبيك ليون الفرنسي في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم 15 أغسطس، بينما اختتم يونايتد مسيرته بالخسارة في قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية يوم 16 من الشهر ذاته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز"، إنه يحق لكل ناد الحصول على 30 يومًا من الراحة قبل العودة إلى المباريات لذا من المرجح أن يبدأ سيتي ويونايتد مشوارهما من الجولة التالية.


لكن ولفرهامبتون واندرارز، الذي خرج من الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في 11 أغسطس، سيتعين عليه المشاركة في الجولة الأولى.
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