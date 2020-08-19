مانشستر سيتي ويونايتد يغيبان عن افتتاح الدوري الإنجليزي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز"، إنه يحق لكل ناد الحصول على 30 يومًا من الراحة قبل العودة إلى المباريات لذا من المرجح أن يبدأ سيتي ويونايتد مشوارهما من الجولة التالية.



