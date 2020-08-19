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تعليم

شروط الالتحاق بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:44 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس فيديو إرشاديا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب للعام الجامعي 2020/2021.


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وأوضحت شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب والتنسيق الداخلي للأقسام، ونوهت إلى أن الكلية بها 16 تخصصًا للعام الجامعي 2020 / 2021.


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وتتلقى الكلية رغبات الطلاب عن طريق التنسيق الداخلى الكلية، والذى سوف يفتح أبوابه مع بداية التنسيق، وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أنه سوف يتم فتح التنسيق يوم السبت الموافق 22 أغسطس.


الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة، وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر في الفترة من ٨ وحتى ٢٠ من أغسطس الجاري.


وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة  الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.
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