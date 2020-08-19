شروط الالتحاق بـ 16 تخصصا في آداب عين شمس 2020.. فيديو

نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس فيديو إرشاديا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الآداب للعام الجامعي 2020/2021.









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وأوضحت شروط الالتحاق بأقسام كلية الآداب والتنسيق الداخلي للأقسام، ونوهت إلى أن الكلية بها 16 تخصصًا للعام الجامعي 2020 / 2021.









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وتتلقى الكلية رغبات الطلاب عن طريق التنسيق الداخلى الكلية، والذى سوف يفتح أبوابه مع بداية التنسيق، وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت أ نه سوف يتم فتح التنسيق يوم السبت الموافق 22 أغسطس.







الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة، وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستمر في الفترة من ٨ وحتى ٢٠ من أغسطس الجاري.









