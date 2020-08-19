يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان يوسف الشريف ابنته جنى بعيد ميلادها، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".













‫مسلسل" النهاية" بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي، وتصميم ملابس إنجي علاء.





انهارده عيد ميلاد جنى😃♥️♥️ 🎂🎁🎉🎈🎊كل سنه وانت طيبه وربنا يحفظك انتي واخواتك ومامتك 🙏🎂🎈🎁🎊🎊🎂🎁🎈 pic.twitter.com/5hVVGMFBBT — Youssef el sherif (@ElSherif) August 18, 2020