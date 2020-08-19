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فن

يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان يوسف الشريف ابنته جنى بعيد ميلادها، ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".




وكتب الشريف: "‏النهارده عيد ميلاد جنى كل سنة وانتي طيبة وربنا يحفظك انتي واخواتك ومامتك".


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وشارك يوسف الشريف في مسلسل "النهاية" الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



‫مسلسل" النهاية" بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي، وتصميم ملابس إنجي علاء.

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