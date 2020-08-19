قروض ومحلات للباعة الجائلين.. محافظ الشرقية يكشف التفاصيل

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وذلك من خلال حصر عددهم في كل منطقة بالمحافظة، وذلك لأنها تؤثر على الشكل الحضاري للمحافظة وحركة المرور وبها.





وتابع الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إن المحافظة قامت بعمل 5 أسواق حضارية كبرى بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وبهذا قررت المحافظة ان تعطي لكل بائع جائل محل مقابل ايجار شهري.





واضاف ان الباعة الجائلين في البداية كانوا غير راضيين، قائلين: "وانا املا المحل منين"، ولذلك تم الاتفاق مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ان تقوم بتمويل هؤلاء الباعة الجائلين من خلال قرض صغير وتقسيطه على 10 سنوات.





وأوضح ان القرض سيكون قرض سريع قيمته لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، بفائدة بسيطة جدا "تكاد لا تذكر"، وهذا للحفاظ على جهود الدولة والمحافظة في تطوير الشكل الحضاري والبيئي للجمهورية بمختلف محافظاتها.



