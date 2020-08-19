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نظام جديد للقطن المصري في 4 محافظات لتطويره واستعادته لمكانته العالمية.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:46 ص
رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، على خلفية تطبيق نظام جديد للقطن المصري في 4 محافظات، إن المنظومة الحرة لتداول القطن مر عليها إلى الآن مايقرب من 26 عاما، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح التداول غير محكم ويشوبه الغش.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن 95 % من إنتاج القطن المصري الخام يتم تصديره للخارج، بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذا السبب دعا الدولة للتدخل باستخدام استراتيجية مدروسة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، إلى أن التجربة بدأت خلال العام الماضي، من خلال محافظتين وهما الفيوم وبني سويف، من خلال إستلام القطن من الفلاح ، وإعطائه الأكياس الصحيحة للتخزين، حتى لا يتلوث القطن، عند تعبئته، من خلال بطاقة الحيازة، وبعد ذلك يتم عمل مزاد علني بعد الفرز، على الأقطان المعبأة.

وأوضح "مصطفى " ، أن العام الماضي أثبت نجاح تلك التجربة، فيما عدا بعض السلبيات، والتي تشمل عدم إشراك القطاع الخاص مع الدولة، في تحديث منظومة الغزل والنسيج، بحجة ارتفاع أسعار المزاد، مؤكدا أن خلال هذا العام تم تلافي تلك السلبيات، وإشراك القطاع الخاص في تحديد أسعار المزاد العلني للقطن.

وتابع: أن المنظومة تضم محافظتين جديدتين وهما البحيرة والشرقية، وهما أكبر محافظتين في إنتاج القطن بعد محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن المنظومة ستكتمل خلال العام الجاري كتجربة، وخلال العام القادم سيتم تدشين بورصة للسلع الزراعية، منها القطن.
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