دق ناقوس الخطر .. الدولار يفقد قوته كعملة احتياطية واليورو هو المنافس الأقوى

يدق خبراء المال حول العالم مرة أخرى ناقوس الخطر بسبب مخاوف من أن الدولار الامريكي قد يفقد قيمته كعملة احتياطية في العالم، الامر الذي يعتبر مصدر قلق متكرر للاقتصاد العالمي.





تظهر بيانات جديدة من بنك روسيا أن الدولة تتلقى الآن اليورو أكثر من الدولار مقابل صادراتها إلى الصين ، مع ارتفاع حصة السلع المشتراة باليورو من 0.3٪ في بداية عام 2014 (و 1.3٪ فقط في الثانية. ربع 2018) إلى ما يقرب من 51٪ في نهاية الربع الأول من العام الجاري.





وتظهر البيانات أن حصة اليورو التي تحصل عليها روسيا من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي زادت إلى 43٪ من 38٪ في نهاية العام الماضي.





اليورو هو المنافس الأقوى للدولار، حيث يشكل ثاني أكبر نسبة مئوية من احتياطيات العملات العالمية - 20٪ من حيازات البنك المركزي مقابل حوالي 60٪ للدولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.





وإلى جانب الجهود الأخيرة التي بذلها صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي لتوفير حوافز مالية واسعة النطاق وإصدار سندات لعموم أوروبا ، فإن الجهود التي تبذلها روسيا والصين لزيادة استخدام اليورو يمكن أن تجعل العملة القارية منافسًا خطيرًا للدولار.





ووفقا لتحذيرات خلال الأسبوع الماضي، فإن المزيد من المضاربين يضعون رهانات صعودية على أن اليورو سيرتفع وأن الدولار سينخفض ​​أكثر من أي وقت في التاريخ، وفقًا لبيانات لجنة السله الآجلة العالمية CFTC.





واعربت مجموعة متزايدة من المستثمرين، بما في ذلك الملياردير مدير صندوق التحوط راي داليو، بالقلق علانية خلال الأشهر الأخيرة من أن استجابة الولايات المتحدة لوباء فيروس كورونا - ارهقت الدولة بتريليونات في توسيع الميزانية العمومية من الاحتياطي الفيدرالي وتريليونات في الإنفاق الحكومي بينما لا يزال لديها أسوأ اندلاع للفيروس في العالم - الامر الذي يزيد من تقويض هيمنة الدولار.





وأشار محللو العملات في جولد مان ساكس إلى ارتفاع قيمة الذهب كدليل على أن الولايات المتحدة يمكن أن "تحط من قيمة" عملتها وتخلق "مخاوف حقيقية بشأن طول عمر الدولار الأمريكي كعملة احتياطية"، وفقا لموقع "اكسيوس"





وبدلًا من الدولار، زادت العديد من البنوك المركزية من مشترياتها من الذهب، لا سيما تلك الموجودة في الصين وروسيا والهند وتركيا في السنوات الأخيرة، وكان عامي 2018 و 2019 أول وثاني أعلى عام للمشتريات السنوية المسجلة.





وبذلت روسيا والصين جهودًا متضافرة طويلة المدى لإبعاد العالم عن الدولار - وهذا يتماشى الآن مع جائحة فيروس كورونا وتوحيد منطقة اليورو ولحظة ضعف للولايات المتحدة.



