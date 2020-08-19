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محمد جاد: إيطاليا أكدت أنها لن تسمح بإبقاء المهاجرين غير الشرعيين فى بلادها.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:43 ص
محمد جاد
محمد جاد
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد جاد ، مقدم برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد  ،   أن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو  أكد أن روما لن تسمح بإبقاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها . 

وأضاف محمد جاد ، خلال تقديمه للنشرة العربية والدولية لبرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،   أن وزير الخارجية الإيطالى  أبدى استعداده لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس لكبح الهجرة الغير الشرعية فى بلاده ..

وأشار إلى أن إيطاليا أكدت على دعمها الكامل لتقديم برامج للشباب التونسى  وكافة وسائل الدعم وأكد وزير الخارجية الإيطالى أنه لا مجال لمن يصل إلى بلاده بطريقة غير قانونية وسيتم استمرار التفاوض بين الجانبين التونسى والإيطالى لإيجاد مجال للتعاون الثنائى بين البلدين .. 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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