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تعليم

كامبريدج ترسل نتائج طلاب الصف التاسع بمدارس النيل الدولية.. 24 أغسطس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:46 ص
مدارس النيل المصرية
مدارس النيل المصرية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية أن هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والامتحانات، سوف تقوم بإرسال النتائج النهائية الخاصة بطلاب الصف التاسع ومواد شهادة النيل الثانوية الدولية بمستوياتها الثلاث وفقا للتقديرات المتوقعة إلى وحدة شهادة النيل الدولية بدءا من الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020، والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى المدارس.


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وستقوم كل مدرسة من مدارس النيل المصرية بإرسال بيانات الدرجات الخاصة بطلابها لأولياء الأمور على البريد الإلكتروني الخاص بهم المسجل بالمدرسة مع اتباع جميع الإجراءات والضوابط اللازمة.



وأوضحت الوحدة أنه في إطار موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم وتطوير منظومة النيل الدولية وحرصا على مستقبل الطلاب، فقد تقرر منح طلاب المرحلة الثانوية فرصة امتحانية في عدد من مواد المستوى الأول، والتي سيتم الإعلان عن مواعيدها والضوابط الخاصة بها من خلال المدارس وفي أقرب فرصة ممكنة.


وأوضحت أن كل ما سبق يأتي في ضوء تواصل وحدة شهادة النيل الدولية المستمر مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم فيما يخص نتائج الطلاب التي قام الجانب البريطاني بوضع التقديرات النهائية لها وفقا لنتائج السنوات السابقة للمواد وليس الطلاب.
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