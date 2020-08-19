نائب:مجمع صوب" اللاهون" بالفيوم إنجاز كبير فى عهد السيسى





أشاد النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بالتعاون وتضافر الجهود بين قطاعات الدولة للإسراع بتنفيذ المشروعات القومية مشيدا بتوقيع عقد انشاء مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم على مساحة 16.5 ألف فدان في اطار المشروع القومى للصوب الزراعية، حيث ستقوم شركة إنبى الذراع الهندسى لقطاع البترول بمهام المقاول العام للمشروع لتنفيذ اعمال الانشاءات المتكاملة لمجمع اللاهون الجديد لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية واعتبر هذا المشروع بمثابة انجاز كبير وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل محافظة الفيوم.





ووجه " الفرجانى " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء اركان حرب مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لحرصهما على تنفيذ هذا العقد الذى وقعهالمهندس اشرف بهاء رئيس شركة إنبى والعميد ايمن عبدالستار مدير إدارة الوقود بالقوات المسلحة بحضور اللواء مدحت عبدالرازق رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية واللواء صلاح سرايا نائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والعميد عمرو قاسم مدير فرع التموين بإدارة الوقود بالقوات المسلحة ولفيف من قيادات شركة إنبى.





وأشاد النائب أحمد مصطفى الفرجانى بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التى أكد فيها حرص قطاع البترول على وضع كافة قدراته وامكانياته للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وفق اعلى المعايير العالمية والجودة ووفقا لبرامج زمنية مكثفة اسهاما في تحقيق رؤية القيادة السياسية من إقامة المشروعات الإنتاجية الكبرى ذات المردود الاقتصادى المتميز واهميتها في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وإحداث نقلة حضارية جديدة.









وتابع: تسهم شركات قطاع البترول الهندسية والإنشائية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة اضافة الى تأكيده بان اختيار شركة انبى للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع القومى الهام يمثل شهادة ثقة في أداء شركات قطاع البترول بصفة عامة وتطلع القطاع لدعم التعاون المثمر والممتد مع أجهزة وقطاعات القوات المسلحة في المشروعات القومية المختلفة من خلال المشروع القومى للصوب الزراعية بعد نجاح التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات انفاق قناة السويس وايضا تأكيد المهندس طارق الملا على أهمية تضافر الجهود والتعاون لسرعة انجاز هذا المشروع ضمن المشروع القومى لإقامة المجمعات الزراعية المتكاملة بما لها من قدرة على تحقيق مردود اقتصادى كبير وزيادة الإنتاج.





كما وجه النائب أحمد مصطفى الفرجانى تحية قلبية الى المهندس اشرف رشاد رئيس شركة انبى وجميع القيادات والعاملين بهذه الشركة الناجحة مؤكدا ان تنفيذ هذا المشروع سيغير وجه الحياة الزراعية والتنموية داخل بمنطقة اللاهون وسوف يوفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية لابناء وشباب محافظة الفيوم تجدر الاشارة الى ان نطاق أعمال شركة إنبى المقاول العام للمشروع يشمل تنفيذ عدد 1992 من البيوت الزراعية المحمية " الصوب الزراعية " وفقا للطرازين المصرى والاسبانى والخدمات الملحقة بها إضافة الى اعمال إقامة منطقة المخازن اللوجيستية والمكاتب الإدارية للمشروع، كما تستعين شركة إنبى للمساهمة في تنفيذ المشروع بعدد من شركات قطاع البترول للمساندة في التنفيذ.