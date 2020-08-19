"اباظة" يطالب بسحب الأراضى من المتقاعسين بمشروع المليون ونصف مليون فدان

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييده التام لقيام شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بسحب قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي في منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7) وتبلغ مساحتها 250 فدانًا بمحيط الأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب.





وطالب " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم الاستمرار فى هذه السياسة واتخاذ القرارات الفورية بسحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة "تسقيع الأراضي" مشيدا بتصريحات عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة الشركة الى أكد فيها أن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، واستنفاد المهلة وفترات السماح التي منحتها "الريف المصري الجديد" للشركة المخالفة.





وتابع: جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية ما لا يقل عن 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص حيث تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر أعقبتها مهلة أخرى ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية مما أدى إلى قيام "الريف المصري" بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين.





كما أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة تأييده ودعمة لتصريحات " حنورة " التى أكد فيها عدم السماح للشركات غير الجادة بالعمل في مشروع الـ1.5 مليون فدان وأن قرارات سحب الأراضي سوف تقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين في حين لا تألو الشركة جهدًا في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضي ومواقع مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان مطالبا من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين من الشباب وصغار المستثمرين.