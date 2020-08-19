لأول مرة فى تاريخها.. جامعة عين شمس استعدت لـ ماراثون تنسيق الثانوية العامة.. 300 جهاز كمبيوتر بالمعامل لعدم التزاحم.. تكثيف الخدمات الصحية للطلاب.. وتوجيه النصح والإرشاد في كيفية ترتيب الرغبات

تسهيلا لطلاب الثانوية العامة.. عناوين وأماكن مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس: 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم

برنامجان جديدان بنظام الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس











قا ل الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه يتابع جميع تجهيزات المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والذي تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، وذلك من أجل توفير جميع الإمكانيات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين بها والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.









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وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس أن هناك وحدات أمنية مكلفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين مقار المكتب والوقوف على مستوى النظام الأمني، مثمنًا جهودهم في تأمين المقر، مؤكدا استعداد الجامعة لتوفير سبل الراحة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم التأمينية.









وشدد نائب رئيس الجامعة على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة، كما شدد على ضرورة الالتزام الدائم باتباع جميع الإجراءات الطبية الاحترازية (من قياس حرارة وغيرها) تجاه جميع المترددين على مكتب التنسيق من الإداريين والطلاب.









وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بدور الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، والذين أبدوا إعجابهم بمستوى التجهيزات والإمكانيات المتاحة، والتي شأنها معاونتهم على إنهاء مهامهم تجاه أبنائنا الطلاب على أكمل وجه.



والتقى الدكتور عبد الفتاح سعود بعدد من الطلاب المترددين على المكتب في أول أيام العمل به، والذين عبروا عن سعادتهم بحجم التطور الملموس على جميع المستويات الخدمية بالمكتب من حيث نظام العمل وسرعة الإجراءات ونظافة المكان في ضوء الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاههم من القائمين على النظام بالمكتب.





