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تعليم

مجلس جامعة مطروح يوافق على مد فترة التسجيل لطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة 8 أكتوبر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:09 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح
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ايمن محمود
أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح موافقة مجلس الدراسات العليا علي مد فترة التسجيل لطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق الثامن من أكتوبر 2020.

وأضاف خلال الجلسة الثالثة والعشرون لكل من مجالس الدراسات العليا والبحوث، شئون الطلاب، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجامعة مطروح انه تم  استعراض المجلس إعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene, Scopus، مؤكدًا على سعي الجامعة قدمًا بهدف المساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.


وأشار إلى موافقة الأعلى للجامعات على اللائحة الجديدة لكلية التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة.

 وكذلك البدء في قبول الطلاب للتعليم العام بخمس شعب جديدة بكلية التربية وتشمل شعب "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، الفلسفة والاجتماع".

وأوضح أن المجلس ناقش تقرير كلية الطب البيطري بخصوص حلقات النقاش المنعقدة أون لاين للكلية، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لثلاثة من طلاب الدراسات العليا بالكلية للحصول على درجة الماجستير.

و هنأ النجار الأمة الإسلامية وجموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيًا للقيادة السياسية والشعب المصري دوام الخير واليمن والبركات.

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