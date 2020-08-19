تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة نجحت فى إدارة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

أكد عمرو درويش ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تدير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ، باقتدار شديد ، وتعاون بين مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من الشرائح المختلفة للمجتمع المصري .





وأضاف عمرو درويش ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المرحلة الأولى تعطي انطباع جيد لمرحلة الإعادة ، والتي لن تقل عن الجولة الأولى من حيث النظام والتنسيق .





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إلى أن الشباب من أكثر الفئات التي ظهرت بقوة خلال انتخابات مجلس الشيوخ ، ويليهم المرأة وكبار السن وذوي الإعاقة .





ولفت "درويش" ، إلى أن مشاركة تلك القطاعات من المجتمع المصري ، يعكس إدراكهم بشكل كبير للمشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية، في الآونة الأخيرة .





وأوضح "درويش" ، أن المناخ الانتخابي وفر مشاركة جيدة للمواطنين ، و ساهم في ظهور العملية الاتخابية بشكلها المنظم .



