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تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة نجحت فى إدارة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:57 ص
عمر درويش
عمر درويش
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نورهان رأفت
أكد عمرو درويش ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تدير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ، باقتدار شديد ، وتعاون بين مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من الشرائح المختلفة للمجتمع المصري .

وأضاف عمرو درويش ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المرحلة الأولى تعطي انطباع جيد لمرحلة الإعادة ، والتي لن تقل عن الجولة الأولى من حيث النظام والتنسيق .

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إلى أن الشباب من أكثر الفئات التي ظهرت بقوة خلال انتخابات مجلس الشيوخ ، ويليهم المرأة وكبار السن وذوي الإعاقة .

ولفت "درويش" ، إلى أن مشاركة تلك القطاعات من المجتمع المصري ، يعكس إدراكهم بشكل كبير للمشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية، في الآونة الأخيرة .

وأوضح "درويش" ، أن المناخ الانتخابي  وفر مشاركة جيدة للمواطنين ، و ساهم في ظهور العملية الاتخابية بشكلها المنظم .

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