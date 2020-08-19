رسائل الجماهير لمسئولي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

تتواصل وتتصاعد الخلافات بين رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب ، إلا أن هذه الخلافات قد تصل للجماهير أحيانا،

ولذلك وضع اقتراح من قبل مجلس النواب في إحدى جلساته بالقيام بمبادرة صلح بين رئيسي الناديين لنبذ التعصب القائم بينهما.









‎وجاءت آراء الشارع المصرى في هذا المقترح كالآتي :









‎في البداية قال أحمد جلال : رئيسا الناديين قدوة للاعبين والجمهور ولا يليق بهما المشادات الكلامية المستمرة التي قد تقلل من شأن الناديين، وبالتأكيد جمهور كلا الطرفين مستاء.









وتمنى كمال محمود قَبول كل من مرتضى منصور ومحمود الخطيب بهذا الصلح وفض المشكلات بينهما بالرضا وبوضع قوانين تحجم وتحدد مساحتهما لعدم التعدى على الآخر بكلمة أو فعل.









وتابع تامر منصور أن بإمكان الخطيب ومرتضي منصور فعل إنجازات أكبر بالتوافق لا الخلاف ، لأن في النهاية المشجع يريد أن يرى مباراة ممتعة وانسجاما بين الفريقين بدلًا من التعصب الهدام.