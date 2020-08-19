أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إنستجرام تجلب ميزة مهمة إلى مستخدميها.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواوي Mate 40

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعادت شركة لينوفو تسمية حاسوبيها المحمولين Yoga C740، و Yoga C640، واللذان سوف يتم تطرحهما تحت اسم Yoga 7i، و Yoga 6، وسيتضمن جهاز Yoga 7i، أحدث إصدار من معالجات إنتل.
أظهرت تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف هواوي المرتقبة ميت 40، الألواح الزجاجية التي ستغطي الكاميرات الخلفية لهاتفي Mate 40 وMate 40 Pro والتي ستأتي بتصميم كاميرا غريب وغير تقليدي.
أضافت منصة إنستجرام Instagram، ميزة رمز الاستجابة السريعة QR إلى التطبيق الخاص بها للشركات والمطاعم على مستوى العالم، إلى جانب تحديثا خاصا يجلب الميزة إلى ملفات التعريف الخاصة والفردية.
تستعد شركة إل جي LG، لإطلاق نسخة الجيل الخامس من هاتفها المميز LG Velvet 5G، يوم الجمعة الموافق 21 أغسط الجاري، والذي سيأتي مع دعم لشبكة Verizon المحدودة 5GmmWave.
أعلنت شركة آبل Apple، أمس، عن إطلاق محطتي راديو جديدتين إلى خدمة الراديو العالمية التابعة لها Apple Music، في أكثر من 160 بلد.