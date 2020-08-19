AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إنستجرام تجلب ميزة مهمة إلى مستخدميها.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواوي Mate 40

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:03 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أعادت شركة لينوفو تسمية حاسوبيها المحمولين Yoga C740، و Yoga C640، واللذان سوف يتم تطرحهما تحت اسم Yoga 7i، و Yoga 6، وسيتضمن جهاز Yoga 7i، أحدث إصدار من معالجات إنتل.


أظهرت تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف هواوي المرتقبة ميت 40، الألواح الزجاجية التي ستغطي الكاميرات الخلفية لهاتفي Mate 40 وMate 40 Pro والتي ستأتي بتصميم كاميرا غريب وغير تقليدي.


أضافت منصة إنستجرام Instagram، ميزة رمز الاستجابة السريعة QR إلى التطبيق الخاص بها للشركات والمطاعم على مستوى العالم، إلى جانب تحديثا خاصا يجلب الميزة إلى ملفات التعريف الخاصة والفردية. 


تستعد شركة إل جي LG، لإطلاق نسخة الجيل الخامس من هاتفها المميز LG Velvet 5G، يوم الجمعة الموافق 21 أغسط الجاري، والذي سيأتي مع دعم لشبكة Verizon المحدودة 5GmmWave.


أعلنت شركة آبل Apple، أمس، عن إطلاق محطتي راديو جديدتين إلى خدمة الراديو العالمية التابعة لها Apple Music، في أكثر من 160 بلد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات تؤكد موعد إطلاق هاتف Mate 40 المرتقب من هواوي

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفي Redmi 9A و Redmi 9C بسعر رخيص.. شركة صينية تكشف مواصفات هاتف Honor X10 Max

تسريبات تكشف خطة هواوي لدعم هواتف Mate 40 بمعالجات MediaTek

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هاتف هواوي المرتقب Mate 40 Pro

الكشف عن سعر ومواصفات سلسلة هواوي Mate 40

بتصميم كاميرا غريب.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هواوي Mate 40.. صور

ترشيحاتنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 وطرق السداد عبر هذا الرابط

ملفتة ومبهجة ... 10 صور لـ فساتين علا رشدي فى عيد ميلادها

بيراميدز يضم ثلاثي الأهلي بـ 188 مليون جنيه

شوبير: رمضان صبحي رحل عن الأهلي بسبب عقدي طاهر والشحات

ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة والانتقال لـ إنتر الإيطالي

الضربات تتوالى في الأهلي.. محمد شريف يوقع لنادي بيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو 2020 في مصر

ملفتة ومبهجة ... 10 صور لـ فساتين علا رشدي فى عيد ميلادها

جوجل يحتفل بذكرى ميلاده.. 8 معلومات عن عالم الكيمياء يوليوس ماير