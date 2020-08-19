تصوير أونلاين بـ2500 جنيه.. "الشباب" تعلن عن مسابقة وجوه من بلدي.. "اقرأ الشروط"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنظيم مسابقة فنية "وجوه من بلدي " في مجال التصوير الفوتوغرافي online للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزي التقليدي الخاص بكل محافظة مصرية.





وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل -بحسب بيان الأربعاء- في أن يكون المتسابق من المرحلة السنية من 18-35 عامًا ،و ان تكون الصورة اصلية وليست مقتبسة من أي مصدر وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق ، ويجب الا تكون الصورة قد شاركت في أي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي من قبل ، كما يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأي حجم بدون توقيع او كتابة أي نصوص مكتوبة علي الصورة ، ويشترط ان تكون الصورة تعبر عن المدينة او المحافظة التي يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة بشرط ألا يؤثر علي مصداقية او أصالة الصورة ، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وان تكون بصيغة TIFF او JPEG .





ويتم ارسال الصور المشاركة علي البريد الالكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة ، وترسل معها بيانات المشارك ( الاسم ، تاريخ الميلاد ، الرقم القومي، المحافظة ) ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الاصلية في حال طلبها علي بوابة مصر للشباب والرياضة علي الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=faces





أما جوائز المسابقة ، فيحصل المركز الأول علي 2500 جنيه والمركز الثاني 1750 جنيها والمركز الثالث يحصل علي 1250 جنيها بالإضافة إلي تسليم شهادات تقدير للأعمال المتميزة.



