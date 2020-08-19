تصوير أونلاين بـ2500 جنيه.. "الشباب" تعلن عن مسابقة وجوه من بلدي.. "اقرأ الشروط"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنظيم مسابقة فنية "وجوه من بلدي " في مجال التصوير الفوتوغرافي online للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزي التقليدي الخاص بكل محافظة مصرية.
وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل -بحسب بيان الأربعاء- في أن يكون المتسابق من المرحلة السنية من 18-35 عامًا ،و ان تكون الصورة اصلية وليست مقتبسة من أي مصدر وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق ، ويجب الا تكون الصورة قد شاركت في أي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي من قبل ، كما يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأي حجم بدون توقيع او كتابة أي نصوص مكتوبة علي الصورة ، ويشترط ان تكون الصورة تعبر عن المدينة او المحافظة التي يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة بشرط ألا يؤثر علي مصداقية او أصالة الصورة ، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وان تكون بصيغة TIFF او JPEG .
ويتم ارسال الصور المشاركة علي البريد الالكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة ، وترسل معها بيانات المشارك ( الاسم ، تاريخ الميلاد ، الرقم القومي، المحافظة ) ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الاصلية في حال طلبها علي بوابة مصر للشباب والرياضة علي الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=faces
أما جوائز المسابقة ، فيحصل المركز الأول علي 2500 جنيه والمركز الثاني 1750 جنيها والمركز الثالث يحصل علي 1250 جنيها بالإضافة إلي تسليم شهادات تقدير للأعمال المتميزة.
وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة حنان محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور هشام مرعي أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافية والتلفزيون بنفس الكلية.