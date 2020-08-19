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أخبار البلد

السفير العراقي بالقاهرة يطالب بتخفيض الرسوم الجامعية وتسهيل تأشيرات الدخول والإقامة للطلاب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:21 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـيـس رضـا

ناقش السفير العراقى في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي، مع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر د. رشا كمال،  شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية، وسُبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وإزالة العقبات التي تعترضهم خاصة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد السفير الدليمي، على أهمية إيلاء الطلبة العراقيين الاهتمام المطلوب، من خلال تيّسير اجراءاتهم، وإنماء التواصل والتنسيق بين السفارة وإدارة الوافدين، مُثمنًا التعاون الذي تُبديه الادارة للسفارة بما يخص شؤون الطلبة العراقيين.

 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من الأمور والمقترحات، التي تَصبُّ جميعها في مصلحة الطلبة العراقيين الدارسين في مصر ، والمتمثلة بتخفيض الرسوم الجامعية، وتسهيل منح تاشيرات الدخول والاقامة لأغراض الدراسة، فضلًا عن البتْ في موضوعة آلية مباشرة الطلبة في الجامعات، بعد انتهاء فترة الاجازة الاضطرارية التي مُنحت لهم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

من جانبها، بَيّنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين د. رشا كمال ، التسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، مؤكدة حرص الحكومة المصرية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار، على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة العراقيين، موضحةً ان الوزارة بصدد اتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات التي من شأنها تسهيل التحاق الطلبة الوافدين الجدد بالجامعات، فضلًا عن إمكانية أداء الامتحانات الالكترونية خلال العام الدراسي 2020-2021، مُبديةً استعدادها لتمديد فترة استلام طلبات الشمول بمنحة الاستثناء المصرية من شرط المعدل، وذلك بسبب التأخر بأداء الامتحانات الوزارية في العراق.

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