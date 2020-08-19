الإغلاق يعود مجددا.. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تطور جديد بشأن كورونا.. فيديو

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها, إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت ترتفع مجددا، وهو ما دفع بعض الدول للعودة لعملية الإغلاق مرة أخرى.









ًوصل إجمالي الإصابات حول العالم إلى أكثر من اثنين وعشرين مليون حالة, وعدد الوفيات تجاوز سبعمائة وثمانين ألفا.









وبدأت بعض دول العالم الإغلاق مرة أخرى وفرض الإجراءات الاحترازية بتشدد مرة أخرى فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا ، حيث سجلت فرنسا أكثر من ألفي حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقررت فرض الزام ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والخاصة اجباريًا.





وسجلت إيطاليا زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا بين عدد من الشباب خاصة الذين كانوا يقضون عطلة الصيف.





وتدخل قيود جديدة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية أيضا بعدما نجحت حتى الآن في السيطرة على الوباء بفضل استراتيجية متقدمة للفحوص ومتابعة المخالطين للمصابين.



