شيرين عبد الوهاب لـ الأمير عبد الرحمن آل سعود في عيد ميلاده: ربنا يحفظك لأحبابك









وقالت شيرين: "الأخ الغالي سمو الأمير عبد الرحمن، كل سنة وأنت طيب وبخير، ربنا يحفظك لأحبابك وعقبال العمر كله بصحة وعافية".











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وتداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها المطرب حسام حبيب، وكشفت الصورة عن زيادة في وزنها بشكل كبير.









وظهرت شيرين عبد الوهاب، بفستان أنيق من الستان باللون الأخضر، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي.



كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البنى القصير التى تتناسب مع ظهورها.