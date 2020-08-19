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أخبار البلد

نزيف الاقتصاد مستمر.. إياتا: زيادة طفيفة في أعداد المسافرين إلى مصر خلال أغسطس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:20 م
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
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نورهان خفاجي
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن تشهد مصر زيادة طفيفة في عدد المسافرين خلال شهر أغسطس الجاري عن شهر يوليو، بينما تزداد نسب الوظائف المعرضة للخطر في قطاع الطيران المدني يوما بعد يوم، بسبب الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد. 

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الأخير الصادر حول تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، إن توقعات أعداد المسافرين إلى مصر خلال شهر أغسطس تصل إلى 14 مليون راكبا، في حين زدادت فرص الوظائف المعرضة للخطر لتقارب نحو 300 ألف وظيفة. 

وأشار الإياتا، إلى أنه يستمر تأثر الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل خلال شهر أغسطس إلى 3.5 مليار دولار، واعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الأوضاع في أسواق الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط تزداد سوءا منذ يونيو 2020.
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