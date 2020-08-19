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رياضة

استعدادا للممتاز ب.. بترول أسيوط يعود للتدريبات اليوم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:44 م
بترول اسيوط
بترول اسيوط
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كتب: رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بكرة القدم بنادي بترول أسيوط، عودة التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لاستئناف المسابقة، بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.


وأكد محمد عبدالسميع المدير الفنى للفريق أنه قرر عودة التدريبات الجماعية اليوم عقب ظهور نتيجة الفحوصات التى أجريت للاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى للاطمئنان علي حالتهم الصحية، بعد تأكد إصابة حالتين إيجابيتين بالمسحة الأولي.

وأشار عبدالسميع إلي أن نتيجة الفحوصات جاءت سليمة للجميع فقرر اليوم الأربعاء بدء التدريبات الجماعية بملعب النادي بمحافظة أسيوط استعدادا لعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وكان قد أجرى جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والإدارى، تحاليل وفحوصات أخرى، الاثنين  للاطمئنان على حالتهم الصحية ،بعد ظهور حالتين للاعب ومدرب بالجهاز .

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر دفع الرسوم الخاصة بقيمة الفحوصات بأحد المعامل بمحافظة أسيوط، علي أن يقوم كل لاعب بعمل الفحوصات بفرع المعمل بمسقط رأسه ،لمنع التجمعات لضمان سلامة والجميع.
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