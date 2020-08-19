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محافظات

وكيل الصحة بالغربية: توصيل شبكة غازات طبية جديدة بمستشفى حميات بسيون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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أحمد على

أكد  الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم أنه تم توصيل شبكة الغازات الطبية الجديدة بمستشفى حميات بسيون حفاظا على صالح المرضي.


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وأشار إلي  تركيب  شبكة الغازات الطبية أكسچين وشبكة شفط مركزية تم تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات في توصيل شبكات الغازات الطبية، كما وجه  بتخصيص 15 سرير عناية متوسطة بها تخفيفا لمعاناة الناس وحاجاتهم لأسرة العناية فضلا عن  تنفيذ تركيب شبكه الغازات بمستشفي حميات زفتي وحميات كفر الزيات.


وأوضح الدكتور هشام شيحةمدير إدارة المستشفيات  أنه سيتم إجراء التشغيل التجريبي للشبكة خلال أسبوع، كما تابع التجهيزات الجارية لإنشاء غرفة العناية الجديدة المتوسطة.


وشدد مدير إدارة المستشفيات سعي وكيل الوزارة إلى تجهيز المستشفيات العامة والمركزية بأحدث الأجهزة الطبية من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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