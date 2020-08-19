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محافظات

ضبط لصوص سرقوا 37 ألف جنيه من ملهى ليلي بالغردقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

نجحت أجهزة الأمن في القبض على لصوص سرقوا 37 ألف جنيه من ملهى ليلي في البحر الأحمر.


 تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا من أحد المواطنين "مالك أحد الملاهى الليلية– مقيم بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة" لخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 37 ألف جنيه –  2 هاتف محمول خاصين بالعاملين - جهاز DVR  خاص بالكاميرات".


 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة " 4 عاطلين – جميعهم مقيمين بمنطقة حلوان بمديرية أمن القاهرة".


 

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، واعترف اثنان من المتهمين أنه نظرًا لسابقة عملهما لدى المبلغ وعدم قيامه بدفع راتب شهرى لهما عقدا العزم على سرقة الخزينة من الحائط بإستخدام عتلة حديدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهمان الآخران وقاموا بسرقة الخزينة وتوجهوا لإحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم وتمكنوا من فتح الخزينة والإستيلاء على المبلغ المالى الموجود بداخلها واقتسامه فيما بينهم ، وتم بإرشاده ضبط "الخزينة – الأداء المستخدمة – مبلغ مالى – عدد2 هاتف محمول المستولى عليهما"، مؤكدين إنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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