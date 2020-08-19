وزارة الإعلام تطلق مبادرة خبر في صورة بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير

أطلقت وزارة الدولة للإعلام، مبادرة "خبر في صورة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، للموهوبين في مجال التصوير الصحفي والتقاط الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الوزارة لإشراك المواطنين وإبراز إبداعاتهم باستخدام أدوات الإعلام الجديد، وفتح قنوات تواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل دعم صورة مصر في الإعلام.









وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن إطلاق المبادرة يأتي في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وانطلاقًا من أهداف ومبادئ الوزارة في تعزيز التفاعل بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة الشباب، وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.









وأوضح هيكل أن المبادرة مستمرة، حيث تسعى الوزارة إلى تنويع مصادر الأخبار والصور الصحفية من خلال المواطنين، وخصوصًا الشباب، فكل ما تحتاجه فقط كاميرا موبايل والقدرة على التصوير، وامتلاك رؤية مختلفة للواقع، وقدرة على وصف الصورة في أقل عدد من الكلمات.









وأكد ترحيب وزارة الدولة للإعلام بمشاركة المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، وبالأخص المناطق الحدودية، من خلال التقاط صورة تعكس أي من مجالات التنمية المستدامة بمجالات البيئة والسياحة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية وتطوير العشوائيات والقرى.



