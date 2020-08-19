تقرير استخباراتي يكشف فحوى رسائل ترامب الخطية لـ بوتين وسر علاقته بمكلة جمال روسيا.. صور

وتحتوي الصور على نقوش مكتوبة بخط اليد مكتوبة بالأحرف الكبيرة بخط يد ترامب المألوف، في الوقت الذي كشف فيه التقرير أنه كان يسعى لجلب مسابقة ملكة الجمال إلى موسكو، وكانت أسرته ومرؤوسوه يستكشفون صفقات عقارية له في روسيا.

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"أجمل نساء العالم!" كتب ترامب في الجزء السفلي من رسالة في يونيو 2013 حيث أخبر ترامب بوتين أنه لم يكن لديه شك في سماع أنباء تتردد عن أن مسابقة ملكة جمال الكون قادمة إلى روسيا.

وكتب ترامب عن الزعيم الذي تعرض لعقوبات أمريكية شديدة بسبب غزو القرم: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة، فأنا أدعوك شخصيًا لتكون ضيف شرف لي في موسكو، وأعلم أنه ستقضي وقتا رائعا"





ثم أضاف ترامب جملة حول "المرأة الجميلة" في يده، فعلى الرغم من أن المكتوب يبدو أنه مصمم لإغراء بوتين، وفقًا لمقاطع أخرى في التقرير، زعمت مجموعة متنوعة من الأشخاص أنهم سمعوا عن لقاءات ترامب مع نساء في روسيا خلال رحلاته الثلاث المعروفة هناك.





فقد شهدت الزيارة التي اجراها قبل عقدين من ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، إلى روسيا لتفقد ممتلكاته وأعماله، لقاءات مرح وجولات ترفيهية ومواعدات مع ملكة جمال روسية سابقة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال المصور روبرت كوران، أحد مرافقي ترامب في رحلته إلى موسكو، لمحققي لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إنه يعتقد أن ترامب أقام "علاقة عاطفية" مع ملكة جمال موسكو.





كما تضمنت المسودة الأولية للرسالة، التي قدمها خبير الموسيقى البريطاني روب جولدستون، إلى أحد مساعدي ترامب منذ فترة طويلة، سطرًا ينص على أن ترامب "يأمل أيضًا في مقابلتك على انفراد أثناء إقامتي في موسكو''. تم قطعه من النسخة المدرجة في التقرير.





وفحص التقرير الجهود الروسية لتطوير معلومات مضللة عن الناس وكذلك جهود التدخل في الانتخابات في عام 2016.





وقال ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو 2016: "لا علاقة لي بروسيا، وليس لدي أي علاقة بروسيا - لأي شيء".





وفي رسالة سابقة ، من ديسمبر 2007، أعلن ترامب نفسه "من أكثر المعجبين" بـ بوتين في رسالة كتبها خلال فترتي ولايته الأولى في المنصب.





وكلها مكتوبة على قرطاسية منظمة ترامب.