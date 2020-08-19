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رياضة

أزمات الأهلي ورمضان صبحي عرض مستمر والضحايا شريف إكرامي وشركة بطاطس

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:32 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد سمير

ضربت الأزمات المتتالية جدران النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وبشكل أزعج جميع عشاق القلعة الحمراء وكان آخر تلك الأزمات هي صفعة نجم الفريق صاحب لقب "ابن النادي" رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي ومنتخب مصر الأولمبي، بعدم البقاء مع الأهلي في الموسم المقبل، وتفضيله الرحيل لفريق بيراميدز مقابل 100 مليون جنيه.

 

وتحول رمضان صبحي من "ابن النادي" الي الخائن و شن جميع المنتمين الي النادي الأهلي هجوما حادا علي اللاعب وقام مسؤولو الأهلي بإزالة جميع صور اللاعب من استاد الأهلي الجديد بعدما كانت موضوعة في افتتاح الملعب قبل أن يعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل الي فريق بيراميدز .

 

وشهد رحيل اللاعب كواليس عديدة، وكان من أبرز المشاهد والكواليس في هذه الأزمة المثيرة، الاتهامات التي طالت شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع رمضان صبحي، بأنه حرض الأخير على مغادرة القلعة الحمراء.

 

إكرامي برا الأهلي

وتطور الخلاف في النهاية إلى إعلان الأهلي منع شريف إكرامي من حضور التدريبات، وتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته في الفترة القادمة، خاصة أنه رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

وأنهى الأهلي مشوار حارسه شريف إكرامي بشكل رسمي، ببيان مقتضب، رغم إعلان اللاعب والنادي سابقا، استمراره حتى نهاية الموسم الكروي الجاري بعدما كان الاتفاق بين الطرفين على رحيل اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي بعدما رفض الأهلي التجديد له قبل أن تتبدل الأمور بسبب رفض رمضان صبحي البقاء في الفريق وتفضيله عرض بيراميدز الأعلى ماليا.

 

أزمة البطاطس

وانفجرت ازمة اخرى داخل القلعة الحمراء بسبب رمضان صبحي مرة أخري بين النادي الأهلي و إحدى شركات البطاطس الشهيرة في مصر بعدما قام رمضان صبحي بتصوير إعلان ترويجي لها و استلم مبلغا ماليًا من الشركة نظير تصويره هذا الإعلان، قبل ان يعلن رحيله الى صفوف فريق بيراميدز .

 

قبل ان يتراجع رمضان صبحي و يرد المبلغ إلى شركة البطاطس مرة أخرى بعد رحيله عن صفوف النادي الأهلي لتنتهي الأزمة الذي اعلن الاعلامي أحمد شوبير عن تفاصيلها قبل أن يعلن الأعلامي احمد حسام ميدو انتهاء الأزمة برد رمضان صبحي جميع المبالغ التي حصل عليها مقابل تصوير هذا الإعلان .


وأكد حازم الحديدي الوكيل الإعلاني للاعب كلام ميدو قائلا:" أن رمضان صبحي لم يكن ملزمًا برد هذه الأموال، لكنه فضل رد قيمة الإعلان للشركة، خاصة أن الشركة في الأساس لم تهدد بمقاضاة اللاعب ".

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