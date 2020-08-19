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رياضة

عضو اتحاد الكرة السابق يكشف حلولا لإنهاء الموسم الحالي بأسرع وقت

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:48 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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إسراء أشرف
أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أن هناك عدة حلول لإنهاء الموسم الحالي بأسرع وقت، خاصة بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" استكمال الموسم الحالي تدمير للمنتخب المصري، وللمواسم القادمة، وكذلك مباريات الدرجات الثانية والثالثة ومراحل الناشئين".

وأضاف:" منذ 10 مارس وهناك لاعبين يجلسون في منازلهم، الناشئين لم يلعبوا منذ شهور، ما يحدث حاليا أمر غريب جدًا".

وواصل:" الدوري الحالي قد ينتهي في شهر ديسمبر القادم، في ظل الضغوط العديدة".

وتابع:" لابد أن يقام في جلسة مع الأمن لإقامة المباريات التسعة الخاصة بالدوري في نفس اليوم، لأن إقامة المباريات إقامتها على 3 أيام أمر مجهد للغاية".

وأضاف: "التنسيق مع باقي الملاعب، وضرورة تشغيل باقي الاستادات مثل الكلية الحربية و استاد أسوان وغيرها".

وأردف:" لا جدال على ضرورة إقامة معسكر لمنتخب مصر في أكتوبر المقبل".
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