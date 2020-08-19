117 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2020

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب

التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.





وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.



