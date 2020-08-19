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ديني

هل ترك البسملة في الصلاة يبطلها.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:46 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
"هل البسملة آية فى الفاتحة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


ورد العجمي قائلًا إن البسملة آية في سورة الفاتحة عند بعض الأئمة، وغيرها يأتي عند البعض الآخر، فهذا هو خلاف الذي يجري فيه والأفضل أن تقرأها حتى تخرج من الخلاف عند أهل العلم.


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هل البسملة في الصلاة قبل الفاتحة جهرًا أم سرًا
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص يقول: "هل البسملة في الصلاة بل الفاتحة جهرا أم سرا؟".


وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، قائلا: "إن الشافعي يرى أن الجهر سنة، وبالتالي نجهر بالبسملة، وبعض المذاهب مثل الحنبلي يرى أن الجهر ليس من السنن حسب ما اعتاد الإنسان".


كيفية الخشوع في الصلاة والاطمئنان فيها
كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، عن كيفية الدخول على الصلاة بهيئة جيدة من أجل الخشوع فيها.


وقال سلامة، في البث المباشر  لصفحة الأزهر على فيس بوك، إن هناك أذكارا تقال قبل الدخول في الصلاة، وكذلك الوضوء قبل الذهاب للمسجد وصلاة السنن.


وأضاف أن هناك مجاهدة للنفس قبل الدخول في الصلاة، حتى يصل لمرحلة "أرحنا بها" وليس "أرحنا منها".


كيف أحقق الخشوع في الصلاة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم الخشوع في الصلاة والتوفيق التام في كل الطاعات ليس دلالة سيئة؛ فحب الطاعة والحرص على أدائها يحتاج إلى الصبر والمداومة.


ونصح أمين الفتوى السائلة بأن تستمر في أداء الطاعات والعبادت ولا تتوقف ولا تيأس من طلب الخشوع و فرحة الإقبال على الله وكل ما يقرب إليه - سبحانه- من الطاعات.
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