هل ترك البسملة في الصلاة يبطلها.. أمين الفتوى يجيب

"هل البسملة آية فى الفاتحة ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









ورد العجمي قائلًا إن البسملة آية في سورة الفاتحة عند بعض الأئمة، وغيرها يأتي عند البعض الآخر، فهذا هو خلاف الذي يجري فيه والأفضل أن تقرأها حتى تخرج من الخلاف عند أهل العلم.









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هل البسملة في الصلاة قبل الفاتحة جهرًا أم سرًا

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص يقول: "هل البسملة في الصلاة بل الفاتحة جهرا أم سرا؟".









وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، قائلا: "إن الشافعي يرى أن الجهر سنة، وبالتالي نجهر بالبسملة، وبعض المذاهب مثل الحنبلي يرى أن الجهر ليس من السنن حسب ما اعتاد الإنسان".







