AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: 117 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:44 م
تسجيل اختبارات القدرات
تسجيل اختبارات القدرات
Advertisements
نهلة الشربيني

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 117 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق    www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:
1) كليات الإعلام.
2) كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3) كليات الفنون التطبيقية.
4) كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5) كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6) كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
7) شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8) كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9) كليات التربية الرياضية.
10) كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11) الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 56 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 77 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 94 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2020

التعليم العالي: 102 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟

كان يمتلك 9 سيارات.. نجلة أحمد راتب تكشف عن طقوس والدها في القيادة ومصير آخرها.. صور

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

حلول كثيرة أمام كارتيرون.. أحمد حسن يرجح كفة فوز الزمالك على الأهلي

هل ترك البسملة في الصلاة يبطلها.. أمين الفتوى يجيب

بشرى سارة.. أول دولة تحصل على لقاح كورونا وتوزعه على سكانها مجانًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ابتكارات اليابان: دورات مياه شفافة في حدائق عامة.. والهدف منها مفاجأة

أجبروها على شرب الكلور وتناول سندوتشات بأعقاب السجائر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة الخادمة أمنية على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية

بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي