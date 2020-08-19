التنمر على شاب من ذوي الهمم.. جاراه أطلقا عليه كلبا لحصد مشاهدات.. فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لشاب من ذوي القدرات الخاصة يهدده آخران بـ "كلب" ويرهبانه به، حيث تبين أنهما جاراه ويقومان بتصوير ذلك الفيديو من أجل الحصول على مشاهدات عالية على موقعي "يوتيوب" و"تيك توك".





وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه فور تداول مقطع الفيديو، تولت مباحث الجيزة فحصه بالتعاون مع مباحث التوثيق والمعلومات حتى تم التوصل لمصوريه، وتبين أن الفيديو يظهر به شاب من ذوي الهمم يجلس في أحد المحلات وأمامه شاب يحرض كلبا على مهاجمته وعضه.





وشرحت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث، أن الضحية من منطقة إمبابة، وحلاق وعاطل من جيرانه هما من قاما بتصوير مقطع الفيديو وتهديده بالكلب من أجل حصد مشاهدات عالية وزيادة متابعيهما على موقع تيك توك.





ألقت مباحث امبابة برئاسة المقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، القبض على المتهمين واتهمتهما أسرة المجني عليه بالتنمر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.