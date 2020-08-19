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ملفات

اتفاق مصري سوداني على عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة تشغيل الكليات.. ومؤتمر اقتصادي مرتقب بين الجانبين لبحث فرص الاستثمار

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:30 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
  • رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: 
  • التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في الخرطوم
  • اهتمام واضح من الأشقاء فى السودان بجذب المستثمرين المصريين
  • التوافق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره لمسئولين ومستثمرين مصريين 


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن زيارته الأخيرة إلى دولة السودان الشقيقة، كانت تحظى بتوافق كبير في الموقفين المصري والسودانى بشأن ملف سد النهضة، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية.


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.


وأشار رئيس الوزراء إلى التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعا بهذا الفرع، كما كلّف رئيس الوزراء جميع الوزراء المعنيين بالتواصل المباشر مع نظرائهم السودانيين؛ بهدف ترسيخ العلاقات المشتركة، وتعزيز اُطر التعاون بين البلدين.


وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددا من مشروعات التعاون المشترك بين مصر والسودان في قطاعات الكهرباء، والصحة، والنقل، والزراعة، والثروة الحيوانية، وغيرها من المجالات الأخرى.


وفي سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، على الجهود المبذولة مؤخرا لتوصيل المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان، وكذلك شحنات المساعدات الطبية المختلفة، وألبان الأطفال.


وقال مدبولي، إن هناك أيضا اهتماما واضحا من الأشقاء فى السودان بجذب المستثمرين المصريين، مشيرًا إلى أنه جرى التوافق على عقد مؤتمر قريبا في السودان يحضره عدد من المسئولين والمستثمرين المصريين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية السودان، إلى جانب بحث آليات التعاون في هذا الشأن بين البلدين.


وأكد رئيس الوزراء أن زيارة جمهورية السودان الشقيقة كان لها أصداء إيجابية واسعة، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التوسع في مجالات التعاون بين البلدين. 
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