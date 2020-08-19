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ديني

الانتحار ودوافعه.. ثاني ورشات مركز الأزهر للفتوى في مجال الصِّحة النَّفسية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:46 م
مناقشة لأسباب الانتحار
مناقشة لأسباب الانتحار
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محمد صبري عبد الرحيم
واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برنامجه التدريبي في مجال الأمراض النفسية وآثارها في الأحكام الفقهية.

 وعقد المركز ثاني ورش عمله في هذا الصَّدد، والتي حاضر فيها الدكتور محمد المهدي أستاذ الأمراض النفسية بجامعة الأزهر الشريف.

 تناولت الورشة عدة محاور كان من أبرزها: أنواع الاكتئاب، ومظاهره، وكيفية تعامل عضو الفتوى مع مُستفتٍ يعاني منه.

 كما تناولت ظاهرة الانتحار وأسبابها ودوافعها، ودور الإيمان في التغلب عليها، وكيف يستطيع المفتي بما يمتلك من أدوات علمية ومعرفية منع إنسانٍ تراوده فكرة الانتحار من الإقدام عليه!.

وعرض المهدي الإحصائيات التي تبين عِظَم دور الدين في التصدي لمثل هذه الظواهر؛ حيث  بيَّنت أن أعلى نسبِ الانتحار حول العالم كانت بين اللادينيين، وأن أقل نسبٍ كانت بين المتدينين بدين الإسلام. 

وفي نهاية الورشة دار نقاش مفتوح بين المحاضر وأعضاء المركز حول ظاهرة الانتحار والطرق المثلى للحد منه.

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