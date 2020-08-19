بعد شراء قطر موقع TED بالعربي..تستغلها لاختراق أوساط صحفية وثقافية بمبالغ كبيرة

بعدما اشترت دولة قطر النسخة العربية من موقع TED العالمي من خلال شراكة لمدة عامين، تهدف من خلالها لاستقطاب أصحاب الرأى وبث الأفكار المسمومة من خلال الموقع، حيث تنوى إستغلال المنصة الشهيرة بتقديم الأفكار والآراء والخبرات من خلال متحدثيها الذين ألهموا مجتمعاتهم والعالم، وتحدوا الظروف ليكونوا علماء أو رواد أعمال أو قادة، لنشر التطرف والأفكار الهدامة بين الشباب العربي.

وتنوى قطر لاستغلال نسخة TED العربية لاختراق أوساط صحفية وثقافية بمبالغ كبيرة، وجعلها غطاء لدورات تدريبية تبث السموم الفكرية للشباب مثلما حدث فى عام 2012.













اتضح الأمر بالفعل من خلال إعلان من قبل النسخة العربية من منصة TED العالمية، عن توافر فرصة لللإعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان والمصورين التقديم للحصول على زمالة TED، عبر جمع الرواد الشباب من مختلف المجالات الذين أظهروا شجاعة وإنجازات غير عادية.





ليتم بعدها اختيار صحفيين لحضور مؤتمر TED العالمي الذي سيعقد في يونيو 2021 في مونتيري بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيستهدف البرنامج المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21- 40 من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، كما أنه بإمكان أي شخص فوق سن 18 سنة أن يتقدم.





و شمل الإعلان أيضًا إغراء من نوع أخر من خلال تغطية الزمالة تذاكر السفر في الدرجة الاقتصادية والمواصلات من وإلى موقع المؤتمر والوجبات والإقامة المشتركة.





وسيظهر ذلك وضوح من خلال إنشاء مكتبة رقمية تحتوي على موضوعات تهم الناطقين باللغة العربية، وهو الأمر الذى أثار اعتراض عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، لخوفهم من فرض قطر لأفكار معينة وفرض شخصيات لها توجهات سياسية تخدم الأهداف القطرية الخبيثة.





ومن المعروف أن المنصة العالمية TED هى منظمة أمريكية غير ربحية، وتوفر على منصاتها كافة الآراء والأفكار التي تخدم الشباب والموهوبين، وهو مالم يحدث عند دخول قطر بشراكتها للمنصة العربية في موقع TED بالعربي، حيث سيؤثر هذا الأمر بلاشك على توجه معين وفرض آراء محددة.





وحذر الخبراء من استخدام موقع TED بالعربي بعد السيطرة القطرية عليه، حيث أنه بذلك أصبح منصة للإرهاب والتطرف والعنف، من خلال التمويل القطرى الذى يستهدف بالأساس نشر هذه الآراء والأفكار.



