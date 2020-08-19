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محافظات

الطفلة ضحية تعذيب أسرة الجيزة فى حالة خطرة ورئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية العلاجية لها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير المستشفيات الجامعية بالضرورة توفير الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة لحالة الطفل "أمنية إبراهيم " تعذيب أسرة محافظة الجيزة والتي تم تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي.


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فى المقابل باشر الدكتور حسن التطاوي المدير العام لمستشفيات طنطا الجامعية دوره من خلال المرور على الطفلة المذكورة وحجزها بقسم الحروق والتجميل وإجراء كافة الفحوصات الطبية والعلاجية اللازمة لها بشكل دوري.


كما وجه "التطاوي " تعليماته العاجلة إلي استشاريين مجال جراحة  الحروق والتجميل بتوفير كافة  الإمكانات لمساعدة هذه الطفلة حتى نعبر بها من هذه المرحلة موضحا وجود حراسة أمنية مشددة على حياة الطفلة حتى لا يتعرض لها أحد ويتم المتابعة لها بشكل دوري طوال فترات العمل صباحا ومساء.

 

كما كشف أن مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية تلقي  اتصالا من رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة حالة الطفلة، فضلا عن توافر كافة الإمكانات لعلاجها، مضيفا أن مستشفى جامعة طنطا لن تقصر في حق إي مريض داخل المحافظة أو من خارجها يحتاج إلى مساعدة طبية طوال الفترة الجارية.


وكان مستشفى طوارئ طنطا الجامعية استقبل  طفلة لم تتجاوز سن العاشرة فى حالة يرثى لها بعد أن قامت الأم بإرسالها إلى العمل فى القاهرة كخادمة بعد طلاقها من زوجها بالرغم من قيامه بدفع نفقة للصغار لكن قام أصحاب المنزل التى تعمل بة بتعذيبها أشد العذاب حتى تم احتراق كامل جسدها وتم تحويلها لقسم الحروق.


وأفادت مصادر داخل مجلس إدارة جامعة طنطا أن مكتب دولة رئيس الوزراء أجرى اتصالا ظهر أمس لتقوم جامعة طنطا باستقبال حالة لطفلة قامت والدتها بإرسالها إلى العمل بالقاهرة ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن ويقومون أصحاب المنزل بتعذيب الطفلة بإطفاء السجائر فى جميع أنحاء جسدها.

الطفلة ضحية تعذيب أسرة الجيزة فى حالة خطرة ورئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية العلاجية لها
الطفلة ضحية تعذيب أسرة الجيزة فى حالة خطرة ورئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية العلاجية لها
الطفلة ضحية تعذيب أسرة الجيزة فى حالة خطرة ورئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية العلاجية لها
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