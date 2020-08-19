نجاح بروتوكول علاج كورونا المصرى فى السيطرة على الفيروس.. هالة زايد تستعرض إجراءات عودة الدراسة بصورة آمنة.. إنشاء غرفة عمليات بين الصحة والتعليم لمتابعة خطة التأمين الطبي للطلاب

وزيرة الصحة:

منحى عدوى فيروس "كورونا يشهد تناقصًا ملحوظًا

نتيجة تحليل بيانات لـ 8203 مرضى أظهرت شفاء 89.3% منهم

نسبة شفاء المرضى الحوامل 95.3% وأمراض الكبد 64.5% من فيروس كورونا

ارتفاع عدد المتبرعين بالبلازما على مستوى الجمهورية إلى 508 متبرعين

الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين للكبار بلغت 144385 حقيبة وللأطفال 46981









قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس "كورونا"، والموقف المتعلق بآخر إحصائيات وأعداد حالات الشفاء التي خرجت من المستشفيات، وكذا أعداد المصابين والمتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى منحى العدوى خلال الفترة الماضية، والذى يشهد تناقصًا ملحوظًا في عدد الحالات المصابة مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة كذلك بالمعدلات العالمية.









وتناولت الوزيرة خلال العرض الإشارة إلى معدل الإصابات بالنسبة للفئة العمرية، وكذا مقارنة الوفيات في الفئات العُمرية بين مصر ودول العالم المختلفة.









وخلال العرض، أوضحت وزيرة الصحة إلى نتائج بروتوكول الوزارة لعلاج مرضي فيروس "كورونا" المستجد، موضحة أنه تم تحليل بيانات مكتملة لـ 8203 من المرضى المحجوزين بـ 28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضي الحوامل نسبة 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة المصابين بفيروس "كورونا" نسبة 64.5%.









وأشارت الوزيرة إلى الوقت الزمني لتحول الحالات لنتيجة سلبية لفيروس "كورونا"، موضحة أن 80.7% من الحالات المصابة أظهرت نتائج سلبية لاختبار الـ "PCR" بحلول اليوم العاشر من العلاج، وأن 95.9% أصبحت سلبية بعد 18 يومًا من العلاج، فيما بلغت أعلى نسبة لتحول نتيجة اختبار "PCR" إلى سلبية في اليوم الثالث من تلقى العلاج 15.2%.









ولفتت الوزيرة إلى نتائج العلاج بالبلازما، حيث وصل عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي والمراكز الإقليمية لنقل الدم على مستوى الجمهورية إلى 508 متبرعين.









وفيما يتعلق بصرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، أوضحت وزيرة الصحة أن عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين كبار بلغ 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة.









وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملًا متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.











وحول خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة واستعراض جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لعودة الدراسة إلى المدارس بصورة آمنة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، موضحة أنه تم تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية، خاصة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والمدرسة والعاملين بالمدرسة والزائرين.









وقالت إنه جارٍ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار الدليل المشترك، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يتم رصد الحالات ومتابعتهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



